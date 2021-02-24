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تكنولوجيا

إيلون ماسك يسخر من مؤسس أمازون ويصفه بالدمية.. اعرف السبب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:22 م
إيلون ماسك وجيف بيزوس
إيلون ماسك وجيف بيزوس
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شيماء عبد المنعم
انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا Tesla، رئيس شركة التجارة الإلكترونية أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس، بعد أن نشرت الصحيفة الأمريكية مقالا يزعم أن ماسك يصرف انتباهه عن إدارة الشركة بسبب التزاماته الأخرى.


وحسب ما ذكره موقع "business today"، جاء رد أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك"، عقب نشر مقال بجريدة "واشنطن بوست"، حيث طرح مراسل الصحيفة تساؤلا حول مستقبل شركة تيسلا، وقال ساخرا مشيرا إلى مؤسس شركة أمازون: "انقل تحياتي إلى سيدك الدمية".




واستشهد كاتب المقال الذي يحمل عنوان "إيلون ماسك، انتقل إلى تكساس واحتضن المشاهير، هل يمكن تشغيل تيسلا على الطيار الآلي؟، ورد رئيس تيسلا، بقوله:"إنه يغرق في الالتزامات تجاه المشروعات الخارجية مثل شركة الطيران الخاصة به، وغيرها من المساعي بينما يترك الجودة والاستراتيجية في تيسلا ضحية".


وأشار تقرير "واشنطن بوست"، إلى أن التزامات ماسك الخارجية أدت إلى "سلسلة من التحركات التجارية المشكوك فيها، وحتى العثرات الصريحة من قبل تيسلا".


وأضاف أن مرؤوسي الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الأمريكية الشهيرة مترددون في التشكيك برؤيته.
 

يشار إلى أنه يوجد صراع بين ماسك وبيزوس، للحصول على لقب أغنى شخص في العالم، حيث خطف رئيس تيسلا هذا المنصب مجددا خلال الشهر الجاري، بعد إعلان صافي ثروته التي قدرت بحوالي 199.9 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبيرج.


الجدير بالذكر أن جيف بيزوس، استحوذ على صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2013، مقابل صفقة قدرت بـ 250 مليون دولار نقدا، وكان مؤسس أمازون، قد حصل أيضًا على لقب أغنى شخص في العالم، عقب ثروة منافسه "إيلون ماسك" خلال العام المنصرم، وتقدر ثروة "بيزوس" حاليا بحوالي 194.2 مليار دولار.
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