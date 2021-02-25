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منوعات

استأصل أعضاءه.. غيرة رجل تدفعه للانتقام من حبيب طليقته

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
دفعت الغيرة القاتلة رجلا إلى تقييد حبيب طليقته وقطع أعضائه التناسلية بمقص، حيث عمت الغيرة على عينه وهاجم جار زوجته السابقة وحبيبها مدعيًا أنه كان "فاقد وعيه" خلال هذا الهجوم.

هاجم الزوج الغيور  والذي يدعى "أليكس بونيلا " 51 عامًا ، على حبيب  زوجته السابقة وهو يقول :"لن تموت اليوم قبل أن أقضي على حياتك واستأصل اعضائك"، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

يقال بعد ذلك إن الأب لخمسة أطفال قد غادر منزل الضحية ، الذي لم يتم ذكر اسمه، وأخذ معه الأعضاء المستأصلة، كان كل ذلك يفعله "بونيلا" وهو غائب عن الوعي، مدعيًا  أمام  المحكمة أنه لا يتذكر شيئًا عن الهجوم. 

فيما تتهم وثائق المحكمة بونيلا ، الذي يعيش مع زوجته الثانية ، 35 عامًا ، وأطفالهما الثلاثة الصغار ، بالذهاب إلى منزل الجار واحتجازه تحت تهديد السلاح ، وأمره بنزع ملابسه. 

ويقول الضحية أنه تم إجباره على دخول غرفة نومه وتقييده قبل أن يقول المدعى عليه: "لن تموت ، لكن سيكون لديك شيء لتتذكره طوال حياتك".

ويسرد تفاصيل  الواقعة قائلًا:" ارتدى "بونيلا" زوجًا من القفازات وربط شريطًا مطاطيًا حول الاعضاء عدة مرات لقطع الدورة الدموية قبل أن استئصالها"، وعندما  أنهى الزوج مهمته، هدد الضحية قائلًا:"ذا حاولت الاتصال بالشرطة ، فسأخرج بعد شهرين وسأعود وأكمل ما بدأته".




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