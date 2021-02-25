مذبحة بشعة.. شابة تقطع رؤوس عائلتها بالكامل بسبب زواجها

كان ثمن معارضة زواج شابة وشاب باهظا للغاية، حيث أقدمت الشابة على قتل عائلتها بالكامل، لينهار مستقبلها تمامًا وتقضي حياتها في السجن منذ 2008 حتى الآن.





وبعد مرور كل هذه السنوات تطالب " شبنام علي" المحتجزة في قضية إعدام في الهند بعد ارتكابها في مذبحة عائلية مروعة محاولة أخيرة للحصول على الرأفة قبل ساعات من موعد إعدامها.





فقد حُكم على "شبنام علي" بالإعدام بعد إدانتها بقتل والدتها ووالدها وشقيقيها وزوجة أخيها وابن عمها وابن أختها البالغ من العمر 10 أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وتعود تفاصيل الجريمة البشعة بقيام "شيبان" بتقديم اللبن الممزوج بحبوب منومة قبل قطع حلقهم بالفأس ليلة 14 أبريل 2008، ثم تم القبض على شابنام وصديقها سليم بعد خمسة أيام ، وقالت الشرطة إنهما ارتكبا الجريمة لأن الأسرة عارضت علاقتهما.



