لا تستغني عنه.. العسل مرطب طبيعي ومسكن للكحة

العسل فعال لأغراض كثيرة مثل العناية بجمالك والعديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك يجب زيادة استخدام العسل خلال فصل الشتاء، فالعسل غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تساعدك على محاربة الكثير من المشاكل بشكل طبيعي.





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وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth” نستعرض لك بعض الطرق الفعالة لاستخدام العسل.





1. مسكنات الكحة





يساعد العسل في توفير الاسترخاء من السعال المستمر وحتى الحلق، يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من العسل، امزجيهم معًا واشربي هذا قبل النوم كل يوم، فهو علاج طبيعي مفيد للغاية لعلاج مشاكل الحلق.





2. مرطب طبيعي





يعمل العسل أيضًا كمرطب طبيعي، حيث يواجه الكثير من الناس مشكلة البثور والجفاف خلال فصل الشتاء، في مثل هذه الحالات يساعد العسل أيضًا في تقليل الجفاف والبثور على وجهك، حيث يمكنك استخدام العسل لعمل أقنعة ومقشرات منزلية بسهولة، فيمكن أن يفيد في جعل بشرتك متوهجة وناعمة، استخدمي العسل على بشرتك مرتين في الأسبوع لترطيب مذهل.





3. يعالج تشقق الشفاه





في ظل برودة الجو الشديدة تبدأ الشفاه الجافة المتشققة في جعلنا نشعر بالغضب، ويمكن أن يكون الشتاء وقتًا مزعجًا للغاية لشفتيك وبشرتك، فقط خذي بعض العسل وضعيه على شفتيك كقناع، ويمكنك أيضًا إضافة زيت جوز الهند وخلاصة الفانيليا وشمع العسل لصنع مرطب الشفاه الخاص بك فالمنزل.





4. يعالج اضطراب النوم





يمكن أن يكون اضطراب النوم ليلًا مشكلة كبيرة للعديد من الأشخاص، لذا يجب عليك بالتأكيد إضافة العسل في نظامك الغذائي لمنع الحرمان من النوم، حيث يساعد في توفير السلام والراحة لعقلك وجسمك، فقط يمكنك إضافة بضع قطرات من العسل إلى اللبن الدافئ وشربه قبل النوم.