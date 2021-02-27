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أخبار البلد

البيئة: إنشاء وتركيب أول محطة رصد متكاملة لملوثات الهواء داخل ميناء بورسعيد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد بحى الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أصبح 109 محطة على مستوى الجمهورية، وبهذا فقد تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠  وفى اطار العام المالى  ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ حيث تم تحقيق نسبة اعلى من  المستهدف  فى هذا المجال. 

وأكدت ياسمين فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء والتى تحتوي علي أجهزة رصد كلا من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغازثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون ، وغاز الأوزون، وايضا الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر .

يأتي ذلك وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. 

كما تأتى تلك الجهود سعيا لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018/ 2022 وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
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