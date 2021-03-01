قيس بن سعيد: تونس دعت المجتمع الدولى لاعتماد تعاطى فعال مع جائحة كورونا

قال الرئيس التونسى قيس سعيد ، إن تونس بادرت منذ ظهور هذه الجائحة إلى دعوة المجتمع الدولى لاعتماد مقاربة تشابكية للتعاطى الفعال مع جائحة فيروس كورونا .





وأضاف "سعيد" خلال كلمته بالفيديو كونفرانس أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة ، أن تونس أكدت على توسيع مفهوم الامن الدولى الشامل والمناداة بضرورة استنباط آليات جديدة للتصدى للتهديدات الدولية المستجدة .





وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولى اعتمد تبنى هدنة انسانية وتمكين كل الدول من آلية الضرورة للتعامل السريع لإيقاف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة لفسح المجال للحصول على المساعدات ، مؤكدأ أن تونس لم تتردد فى التفاعل الايجابى مع مختلف المبادرات التى تهدف للتصدى مع هذه الجائحة.



