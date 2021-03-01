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توك شو

قيس بن سعيد: تونس دعت المجتمع الدولى لاعتماد تعاطى فعال مع جائحة كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:00 م
الرئيس التونسى
الرئيس التونسى
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شيرين عادل
قال الرئيس التونسى قيس سعيد ،  إن تونس بادرت منذ ظهور هذه الجائحة إلى دعوة المجتمع الدولى لاعتماد مقاربة تشابكية للتعاطى الفعال مع جائحة فيروس كورونا . 

وأضاف "سعيد" خلال كلمته بالفيديو كونفرانس أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن تونس أكدت على توسيع مفهوم الامن الدولى الشامل والمناداة بضرورة استنباط آليات جديدة للتصدى للتهديدات الدولية المستجدة . 

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولى اعتمد تبنى هدنة انسانية وتمكين كل الدول من آلية الضرورة للتعامل السريع لإيقاف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة لفسح المجال للحصول على المساعدات ، مؤكدأ أن تونس لم تتردد فى التفاعل الايجابى مع مختلف المبادرات التى تهدف للتصدى مع هذه الجائحة.

وانطلقت اليوم بمدينة أسوان الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من ممثلي الحكومات الأفريقية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص.

ويستمر المنتدى لمدة 5 أيام، تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل»، لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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