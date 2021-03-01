التموين: 3060 محلا تجاريا تشارك بالأوكازيون و618 محضرا لتخفيضات وهمية

أكد المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية ، أنه تم تحرير 621 محضرا خلال فترة الأوكازيون الشتوى، منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقوم بإعلان الأسعار، و 618 محضر آخرين تنوعوا ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها.





وقال حسام إن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محال تجاري، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الإسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.





اقرأ أيضا:





وأكد المهندس أيمن حسام أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، مشيرا إلى أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها ألى 50%، يذكر ان الدكتور علي المصيلحي كان قد اصدر قرار بمد الاوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية .



