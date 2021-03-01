ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: 3060 محلا تجاريا تشارك بالأوكازيون و618 محضرا لتخفيضات وهمية

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:52 م
الأوكازيون الشتوى
الأوكازيون الشتوى
Advertisements
محمد صبيح
أكد المهندس أيمن حسام مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أنه تم تحرير 621 محضرا خلال فترة الأوكازيون الشتوى، منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقوم بإعلان الأسعار، و 618 محضر آخرين تنوعوا ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الأوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها.

وقال حسام إن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محال تجاري، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الإسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.

اقرأ أيضا:

وأكد المهندس أيمن حسام أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، مشيرا إلى أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها ألى 50%، يذكر ان الدكتور علي المصيلحي كان قد اصدر قرار بمد الاوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية .

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨ ، او عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التموين: مشاركة 1500 تاجر بالأوكازيون الشتوي حتى الآن وتحرير 76 محضر مخالفة

رسالة من وزير التموين إلى المواطنين خلال فترة الأوكازيون

وزير التموين: استمرار استقبال طلبات الاشتراك في الأوكازيون مع تشديد حملات متابعة المحال

وزارة التموين: 2066 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون.. و156 مخالفة حررت حتى الآن

التموين: مشاركة 2552 محلًا وتحرير 290 مخالفة بالأوكازيون حتي الآن

وزارة التموين: 2626 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون

ترشيحاتنا

بتكلفة تقترب من نصف مليار جنيه.. القاهرة تنتظر مشروعا ضخما للنظافة

العدل: يحق لأي شخص إثبات وضع اليد بعد مرور 15 سنة.. فيديو

كارثة.. خوض مباريات الدوري بدون مسحات كورونا ومؤشر خطير بارتفاع عدد الإصابات

شاهد... قبر الفنان الراحل يوسف شعبان بعد دفن الجثمان

هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

عميد معهد القلب السابق يقدم روشته غذائية لـ تجنب تصلب الشرايين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور