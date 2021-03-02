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طريقة تحضير عمل عجينة الوافل فى البيت

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة تحضير عمل عجينة الوافل فى البيت.

المقادير:

كوب دقيق

كوب الا ربع حليب

نصف كوب سكر

بيضة

ربع كوب زبدة

رشة ملح

معلقة صغيرة فانيليا

معلقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير ..

- في طبق كبير ننخل الدقيق ونضيف عليه السكر والفانيليا والملح والبيكنج بودر ونخلطهم .

- نخفق البيض ونضيف الحليب والزبدة لحد يمتزجوا مع بعض.

- نضيف خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبيكنج بودر الى البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق لحد ما تتشكل عجينة سائلة.

- نضع العجينة في الثلاجة لمدة 3 ساعات

- ندهن قالب الوافل بقليل من الزيت ونستنى لحد ما درجة حرارته تبقى مناسبة.

- نصب خليط الوافل في القالب بواسطة مغرفة ونملى ثلثين القالب تقريبا.

- نستنى كام ثانية ونقفل غطاء القالب ونستنى عدة دقائق حسب الجهاز لحد ما الوافل يكتسب اللون الذهبي

– خرجي الوافل من القالب وزينيه بالكريمة المخفوقة او صوص الشوكولاتة او قطع الفواكه وقدميه.

ملحوظة:

يمكن عمل الوافلز بالشوكولاتة: يضاف 3 معالق كبار كاكاو مع قليل من الحليب وتقلب مع الخليط السابق.


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