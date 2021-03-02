قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة تحضير عمل عجينة الوافل فى البيت.
المقادير:
كوب دقيق
كوب الا ربع حليب
نصف كوب سكر
بيضة
ربع كوب زبدة
رشة ملح
معلقة صغيرة فانيليا
معلقة صغيرة بيكنج بودر
طريقة التحضير ..
- في طبق كبير ننخل الدقيق ونضيف عليه السكر والفانيليا والملح والبيكنج بودر ونخلطهم .
- نخفق البيض ونضيف الحليب والزبدة لحد يمتزجوا مع بعض.
- نضيف خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبيكنج بودر الى البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق لحد ما تتشكل عجينة سائلة.
- نضع العجينة في الثلاجة لمدة 3 ساعات
- ندهن قالب الوافل بقليل من الزيت ونستنى لحد ما درجة حرارته تبقى مناسبة.
- نصب خليط الوافل في القالب بواسطة مغرفة ونملى ثلثين القالب تقريبا.
- نستنى كام ثانية ونقفل غطاء القالب ونستنى عدة دقائق حسب الجهاز لحد ما الوافل يكتسب اللون الذهبي
– خرجي الوافل من القالب وزينيه بالكريمة المخفوقة او صوص الشوكولاتة او قطع الفواكه وقدميه.
ملحوظة:
يمكن عمل الوافلز بالشوكولاتة: يضاف 3 معالق كبار كاكاو مع قليل من الحليب وتقلب مع الخليط السابق.