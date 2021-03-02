قدمت الشيف سالى فؤاد؛ عبر صفحتها على الفيس بوك طريقة تحضير عمل عجينة الوافل فى البيت.





المقادير:





كوب دقيق





كوب الا ربع حليب





نصف كوب سكر





بيضة





ربع كوب زبدة





رشة ملح





معلقة صغيرة فانيليا





معلقة صغيرة بيكنج بودر





طريقة التحضير ..





- في طبق كبير ننخل الدقيق ونضيف عليه السكر والفانيليا والملح والبيكنج بودر ونخلطهم .





- نخفق البيض ونضيف الحليب والزبدة لحد يمتزجوا مع بعض.





- نضيف خليط السكر والدقيق والملح والفانيليا والبيكنج بودر الى البيض والحليب والزبدة ونستمر بالخفق لحد ما تتشكل عجينة سائلة.





- نضع العجينة في الثلاجة لمدة 3 ساعات





- ندهن قالب الوافل بقليل من الزيت ونستنى لحد ما درجة حرارته تبقى مناسبة.





- نصب خليط الوافل في القالب بواسطة مغرفة ونملى ثلثين القالب تقريبا.





- نستنى كام ثانية ونقفل غطاء القالب ونستنى عدة دقائق حسب الجهاز لحد ما الوافل يكتسب اللون الذهبي





– خرجي الوافل من القالب وزينيه بالكريمة المخفوقة او صوص الشوكولاتة او قطع الفواكه وقدميه.





ملحوظة:





يمكن عمل الوافلز بالشوكولاتة: يضاف 3 معالق كبار كاكاو مع قليل من الحليب وتقلب مع الخليط السابق.







