البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.



















