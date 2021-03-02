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اقتصاد

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.447 مليار جنيه.


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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 11471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4389 نقطة.


كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2293 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3326 نقطة.
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