لتنفيذ مشروعات تجميلية..محافظ أسوان يلتقي وفد الجامعة الألمانية ..شاهد

ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الجامعة الألمانية بالقاهرة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة ضمن الزيارة الإستكشافية والميدانية للمتخصصين من الجامعة والتي شملت المناطق الأثرية والمعالم السياحية المدرجة والغير مدرجة في البرنامج السياحى، بجانب مشروعات التطوير الجارية والمخطط تنفيذها أيضًا، بالإضافة إلى المواقع المستهدفة والتراثية.





وطالب اللواء أشرف عطية بالإسراع في تنفيذ التصميمات الخاصة بالهوية البصرية لوضع رؤية متكاملة تعتمد على الدراسة العلمية لإدماجها في مشروعات التطوير والتجميل الجارية والمخططة مستقبليًا ، علاوة على توحيد اللون والتصميم لطلاء واجهات المباني والعقارات والمنشآت الحكومية بما يعكس الثقافة والتراث الأسوانى الأصيل.





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وأشاد المحافظ بالتعاون البناء للإستفادة من خبرات الجامعة الألمانية وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم مدن المحافظة جماليًا وتخطيطيًا بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافي المتنوع والذي يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ .





هذا وكان قد قام الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم بجولة تفقدية داخل ديوان المديرية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وما أسفر عنه اجتماع لجنة الأزمة بديوان المحافظة أمس الأول .





كما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أمر إدارى ينبه خلاله على الجميع بعدم دخول العاملين أو المواطنين إلى دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بدون ارتداء الكمامة، مشددًا على إدارة وأقسام الأمن بمتابعة التنفيذ وإحالة غير الملتزمين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة





وكانت قد وافقت وزارة الصحة والسكان على إعتماد معمل الباثولوجي بمركز أورام أسوان كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة.



