من بلاد الشام.. طريقة عمل الدولمة العراقية

تشتهر البلاد العربية بالكثير من المحاشي سواءا في بلاد الشام أو مصر أو العراق، وتعتبر طريقة عمل الدولمة العراقية من أشهى أنواع المحاشي العربية والتي تتميز بنكهتها الخاصة والرائعة في طريقة عمل الدولمة العراقية لا تترك أي بواقي، حيث يستخدم اللب الذي يخرج من الخضار في الحشوة نفسها.

وتعتبر طريقة عمل الدولمة العراقية من الأكلات العراقية المشهورة، وهي مناسبة للولائم والحفلات، ويمكن أن يتم استخدام أي نوع من أنواع الخضار لحشوها سواء الكوسا أو الباذنجان أو البطاطا أو الخيار والبندورة والفلفل الحلو والحار أو ورق العنب والكرنب، ولكن لا يمكن أن تخلو أكلة الدولمة من البصل المحشي فهو أساسي ويضيف الكثير من النكهة.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الدولمة العراقية بمكونات بسيطة وسهلة وبأقل التكاليف، وبخطوات بسيطة وغير معقدة لكي تقومي بتحضيرها في المنزل، وهي وصفة سوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





طريقة عمل الدولمة العراقية





مكونات طريقة عمل الدولمة العراقية





5 حبات باذنجان صغير، محفور ويحتفظ باللب

5 حبات كوسا وسط، محفور ويحتفظ باللب

5 حبات بندورة يابسة وحمراء، محفور ويحتفظ باللب والقمع لاغلاقها

5 حبات فليفلة حمراء او خضراء او صفراء صغيرة، مزال بذرها ونحتفظ بالغطاء

5 بصلات كبيرة مقشرة (تشق من طرفها بشكل طولي بالسكين وتسلق ½ سلقة وبعدها نفك الطبقات لتصبح جاهزة للحشو (يمكن استخدام بصل صغير وحفره الاحتفاظ باللب للحشو

75-100 حبة ورق عنب مسلوق (يمكن استخدام السلق)

6-8 قطع ريش ضأن





للحشو:





لب الخضار مفروم ناعم

2 كوب ارز مصري منقوع 20 دقيقة ومصفى

250 غم لحم مفروم خشن

ملح، فلفل اسود

2 ملعقة صغيرة بهارات عربية (البهارات السبعة)

3 حبة ثوم مهروس

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

½ كوب بقدونس مفروم ناعم

½ كوب نعناع او شبت حسب الرغبة مفروم ناعم (وسيختلف الطعم)

2 ملعقة طعام زيت

ملعقة طعام رب بندورة

ملعقة صغيرة حامض الليمون أو عصير ليمونة





طريقة عمل الدولمة العراقية



1- في قدر كبيرة تقلب ريش الضأن وترش بالملح والفلفل الاسود حتى تحمر





2- تخلط كل مكونات الحشو، ونقوم ب حشو الخضار بها مع مراعاة عدم رص الحشوة وترك فراغ في الاعلى لضمان ان يتمدد الأرز وينضج دون ان يخدش ويخرج من الخضار.





3- تغلق فوهات الفليفلة والبندورة بالأقماع التي تم الاحتفاظ بها





4- يوضع القليل من الحشو بطرف شريحة البصل وتلف رول، و هناك طرق من الدولمة يتم فيها وضع أعواد السلق (في حال استخدامه) في قاع القدر) كما يوضع الفول الأخضر أحيانا كاملا في القاع.





5- نرتب الخضار بحيث تكون كلها في القاع ثم يوضع ورق العنب أو السلق على الوجه.





6- توضع القدر على نار عالية مدة 20 دقيقة لكي نسمع ازيز القدر وصوت السوائل، وقد بدأت بالخروج من الخضار ونتركها لتجف قليلا.





7- نضيف الماء أو المرق الملح لكي يغمر ورق العنب قليلا، و يوضع صحن زجاجي مقلوب على وجه القدر بحيث يغطي الخضار.





8- يترك ليغلي على نار عالية ثم تخفض الحرارة ويترك من ساعة ونصف الى ساعتين يجف الماء تماما (يمكن التخلص من الماء الزائد وإعادة القدر على النار للتأكد من جفاف السائل).



