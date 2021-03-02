القصة الكاملة لتحرش شابين بفتاة المنتزه وضربها أمام المارة

روت فتاة تدعى آية عبيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قصة تعرضها للتحرش بالمنتزة الإسكندرية، ونشرت الفتاة صور تثبت تعرضها للتحرش بجرح سطحى فى جبهتها.

وكتبت عبيد:"الصور دي وانا فالقسم بعمل محضر بعد ما حصل ده ماشيه فالشارع انا وصحبتي لقيت واحد واتنين معاه معرفوش ولا يعرفني بيعاكسنا وبيزنق علينا بالعربيه بتاعت البضاعه اللي كان بيزقها وجي يمسكني من ضهري، لفيت اشوف مين ابن الظريفه اللي كل الشارع بيضحك معاه ده وشتمته لقيته قلع اللي كان لابسه فرجله وبدا يضربني بايده ورجله هو والناس اللي معاه فوشي وفجسمي واثر ضرب رجليهم فالبنطلون مكان مكانه بيدوسه عليا وبيمسك جسمي وتركيز ضربه كان فمكان واحد من جسمي معظم الوقت ووهو بيضربني كان بيمسك جسمي هو واللي معاه بس الضرب من الشخص ده كان اكتر".

وتابعت عبيد :"فلت منهم وفضلت ازعق واحاول أوصله عشان اضرب فيه والناس فالشارع تمسكه مني ويزعقولي وبيحمه ! وانا بحاول اضربه لقيت الناس اتلمت من زعيقي فالشارع وبيحمه مسكينه بيحمه وهو كل ميلاقي فرصه يضربني بيضربني هو واللي معاه صحبتي اخدت مني الموبايل فأول الموضوع وكلمت ماما اللي هي اساسا كانت بتكلمني وهو بيعاكسنا وقالتها اني فيه ناس بيضربوني فالشارع الولد ده فضل شددني من شعري وبيضربني برجله لحد اول الشارع وانا بضرب ع قد مقدر واللي معاه كمان بيضربوني والناس فالشارع بتسلك خلاص احنا في غابه بقا اخده خبوه مني ومن الناس اللي انا كنت شغاله معاهم لان فيه منهم بداه يضربه كمان شويه لقيت اخويا وصحابه وبابا مسكه فدخله عماره عشان يضربه لقه فيه ناس بتدافع عنه وبيقوله خلاص ده ابننا وخلاص مفيش حاجه وخلاص وسيبه والناس بداه برا العماره يمسكه فبعض فبابا سابه للراجل ابو دقن اللي عارف ربنا ده اللي قاله أنه ابنه وبيشتغل عنده ".





و أضافت عبيد:"طلعت لقيت الناس كلها بتتخانق مع بعض وكل واحد بيفرد عضلاته ع التاني ومش اخدين بالهم أنه اصلا مشي غاابه غااابه

وروحنا قسم المنتزه عشان اعمل محضر تعدي بالضرب وتحرش كانت صحبتي كلمت خطيبها جالنا ع هناك دخلت مكتب كده مكتب رئيس المباحث كان راجل محترم جدا قالي ايه اللي حصل فقولت اللي فكراه لاني مكنتش فاكره كل حاجه ومكنتش وقتها فاكره الموضوع بدا ازاي الراجل كان متفهم جدا وبعت فنفس الوقت يجيب الولد من مكان مهو شغال مفيش حوالي نص ساعه والواد كان جه وبيقوله حصل ايه

لان بابا لما ساب الولد للراجل اللي عارف ربنا جامد اوي ده الراجل قاله انا هجبهولك خلاص فبابا عشان يفضي الخناقه اللي حصلت واللمه دي كلها سابه".





وقال عبيد :"بيقول أن انا كنت ماشي بعربيه البضاعه العربيه حودت مني بالغلط فلفيت اقولها انا اسف لقتها بتشتمني وبتضربني فقومت قالع الشبشب كده فضربتها حضرتك لقيت الناس اتلمت وضربوني طبعا الراجل مصدقش حاجه لانه باين اوي أنه بيحور، قبل مدخل المكتب للمره التانيه وبعد لما اتقبض ع المتحرش ده كان فيه اتنين جم وقفه قدامنا واحد بدقن كده وواحد لابس جاكت جملي كده جلد لقيت واحد منهم جي يقولي ايه اللي حصل يا بنتي ؟ قولتله وهو حضرتك متعرفش ايه اللي حصل قالي عايز اعرف منك لقيت بابا جه وقف قدامي قاله خير خير فيه ايه وبدأ يتكلم معاهم وبعدين دخلنا المكتب والمتحرش قال الكلام اللي هو قاله ده ".









و أضافت عبيد:"رئيس المباحث قالي اعملي تقرير طبي فمستشفي شرق المدينه عشان احط التقرير الطبي مع المحضر، فأثناء محنا نزلين والمفروض ندخل مكتب تاني نحكي اللي حصل جه الراجل اللي بدقن اللي عارف ربنا والراجل. الطيب اللي لابس جاكت ده يقوللنا منعملش حاجه ونمشيها ودي والكلام الجميل ذي انتي ذي بنتي وانا عندك ذيك صحبتي ردت عليهم وقالت له طب يارب يحصلهم ذي محصلنا قالها حقك واعملي فيا انا بلاش هو وهو معملش حاجه لكل ده واحنا اسفين ونبوس رجليكم وهنعمل اللي تطلبه وبلاش تعملي كده واعتبري اخوكي

روحت المستشفي عملت التقرير ورجعت القسم اعمل المحضر الاقي المحضر بقا تعدي بالضرب بس ومرضوش يعمله محضر تحرش ليه يا بابا ليه قالي مده فده يعني ايه ده فده مش مذكور فالمحضر أنه كان بيمسك جسمي ليه من الاول مش مذكور أنه وهو بيضربني كان بيمسك جسمي ليه واللي معاه بيستغله اني بضربه ويمسكوني قالي لا قاله قاله !!.





وإستكمالًا لقصتها:"الاقي وانا بعمل المحضر واحد يقولي بصي انتي ممكن بدل المحضر تمسكي الواد ده تضربيه فنفس المكان اللي ضربك فيه قدام الناس فالشارع وكده تبقو خالصين ونمشيها مراضيه كده بدل المشاكل يعني، قولتله نعم حضرتك بتقول ايه لا طبعا قالي انا بقترح خلاص خلاص واخد بعضه ومشي".





و صرحت عبيد:"انا بطني وظهري ورجلي لقيت فيهم كدمات مش مذكورين فالكشف الطبي لأنه وهو بيكتب التقرير سألني مكشفش فقولتله اللي انا شايفه واللي اتقالي عليه من اللي بصين فوشي عيني وشفايفي وراسي وأيدي بس، طب انا عايزه اعمل محضر تحرش عشان أثبت اللي حصل ده

الناس فالشارع شاهده وصحبتي شاهده معايا، لا مهو محضر التعدي بالضرب ده فيه التحرش كمان، عملت المحضر لقيت ابو جاكت جملي الراجل الطيب ده داخلي بيقولي يا بنتي بلاش قولتله انا مش بنتك ومتوجهليش كلام بعد ازن حضرتك عشان لو بنتك مكنش زمانك بتقول كده

قالي انا مقدر اللي انتي فيه كتر خيرك والله مش عارفه من غير تقديرك ده كانه هيتحرشه بيا ازاي كده، قالي انا مقدر اللي انتي فيه وحقك يا بنتي تاني بيقولي يا بنتي تاني الراجل الطيب ".





واكملت عبيد:"نسيت اني لما جيت من المستشفي لقيتهم واقفين مع بابا قدام القسم بيتكلمه معاه بردو فاننا منعملش محضر اساسا، عملت محضر التعدي وطلعت انا وبابا لقيت واحد كده جي يقولي انا مش عارفه مين محامي بابا قاله اهلا خير قاله عايزين نخلصه الموضع ودي وخلاص بابا قاله ترضي أن بنتك يحصلها كده قالي مهو هو كمان مضروب وبالنسبه للتحرش هنركنه دلوقتي خالص، قاله هو كمان مضروب بابا قاله اعمل اللي تعمله وانا اللي ضربته واللي عندك اعمله قاله طب وليه منمشيها ودي الناس فالقسم طلعونه برا والراجل اللي كان واقف معانا بيقول لبابا يا حج الموضع نمشي ودي وممكن يعدي عادي ومحصلش حاجه يعني يا حج لكل ده ابننا مغلطش فحاجه يعني وبعدين قولتله هو حضرتك ترضي ان بنتك يحصلها كده تضرب فوشها وتحت بطنها وفضهرها بالرجل من الناس ويتحرشه بيها ترضها قالي انتي متدايقه انا عارف

مدايقه".





وعلقت قائلة:"لقيت ست كده جت قالت لبابا يا حج هو مش انا قولتلك قدره ابنك! وواحد جه كده بيقول لبابا انا خاله واحنا من عيله عزايم لو تسمع عنها فاحنا نعمل قاعده واللي انت عايزه نعمله أصل يا حج هو معملش حاجه لكل ده وحقك هنجيبه طيب بالنسبه لانكم سقطه تربه ! بابا قال روحي مع يوسف جارنا فروحت وسبتهم هناك عند القسم الواد ده اسمه س.ن.م.ا (عشان التشهير) ساكن في غبريال ش مسلم بن الوليد

لما روحت جيت اغير هدومي لقيت كدمات فجسمي مكان الضرب وحتت حمرا فرجلي وظهري وبطي وجعني جدا، وبقول لماما معملوش محضر تحرش قالتلي معشان انتي بنت مينفعش تعملي محضر تحرش سمعتك، والاقي جارتنا تقولي مهو بردو مفيش بنت تقف لولد فالشارع تشتمه مش جايز لما شتمتيه اتعصب".

واضافت عبيد:"مينفعش تعملي محضر تحرش افرضي جالك عريس ولاقكي عمله محضر تحرش يقوله ايه عليكي الناس، سبنا من موقف ماما اللي اكيد معروف ومش محتاجه اقول انها بتقول كده عشان خايفه عليا وزعقتلي لما عرفت اني هنزل بوست باللي حصل عشان قلقانه من كلام الناس واللي عندها وجهت نظر انا بحترمها حتي لو مش مقتنعه بيها وماما نفسيتها تعبانه اكتر مني خصوصا لما روحت وحكتلها اللي حصل بالتفصيل، انا فهماها اكيد ومقدره تعبها بس وجود الفكره ده عموما غلط واني امشي ومعملش حاجه عشان الناس هتقول ايه ده غلط

وخوفي ع سمعتي فاسكت غلط وتايدي للفكره واقول اصل هنعمل ايه هو المجتمع اللي انتي عايشه فيه ده كده غلط غلط غلط بس هعمل ايه اهو المجتمع اللي انا فيه كده فعلا بس هو ليه الناس كانت مسكه الولد بتخبيه وانا بضربه ليه الناس وهو بيضربني محدش مسكه، ليه لما جيت انا اضربه مسكوني وخبوه ليه لما انا جيت اضرب محدش كتفه اضربه وكل الناس كانت بتخبيه ليه لما كنت أملكه عشان اضربه الاقي حد بيقولي سبيه ليه مقولهوش يسبني هو فالاول! ليه مقولتلهوش حرام وعيب اللي بيعمله ده ! ليه الناس وقفت تتفرج فالاول ! ليه بيقولولي خلاص يا انسه اخدتي حقك ليه محدش لحقني وانا بضرب من الناس اللي فالشارع ؟!!".





ليه أهله مربهوش ! ليه أبوه بيقولي يا بنتي ! ليه مفيش محضر تحرش حتي لو انا بنت وايه العلاقه بين محضر التحرش وبين سمعتي ! هو انا معمول فيا محضر ! ده انا اللي عمله انا اللي معايا الحق ليه ابقا كده شايفه الدنيا غلط !؟ ليه الناس بتعمل كده !؟".





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