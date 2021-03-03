ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال شهر يناير 2021, ونص التقرير علي أنه تم بيع 20.713 سيارة مقارنة بعدد 13.873 سيارة فقط في يناير 2020 والذي كان يشهد ذروة انتشار فيروس كورونا . أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك AMIC





وارتفعت ايضا مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر في يناير 2021 ووصلت حتي مبيعات 4532 سيارة مجمعة محليا في مصر وجاءت الزيادة بمعدل 52% نمو مقارنة بشهر يناير 2020 الذي تم فية بيع 2982 سيارة فقط بسبب بلوغ ذروة الاصابة بفيروس كورونا .





وجاءت مبيعات شهر يناير 2021 بتصدر شركة نيسان بواقع بيع 1321 سيارة وهيونداي 972 سيارة وشيري 885 سيارة وبي واي دي 641 سيارة وجاءت لادا في المركز الخامس بعدد 330 سيارة وشيفروليه بعدد 273 سيارة ثم تويوتا 84 سيارة وكيا 19 سيارة وجيب بعدد 7 سيارات .





كما جاءت مبيعات السيارات الملاكي فقط خلال يناير 2021 ببيع 14.923 سيارة مقارنة ببيع 8.747 سيارة في يناير 2020 ووصلت مبيعات سيارات النقل في نفس الفترة حتي 3795 مركبة مقارنة بـ2528 مركبة في يناير 2020 و حتي اما الاوتوبيسات انخفضت مبيعاتها حتي 1995 اوتوبيس في يناير 2021 مقارنة ببيع 2598 أتوبيس في نفس الفتره العام الماضي .



