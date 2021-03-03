ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 م
ارتفاع مبيعات السيارات
ارتفاع مبيعات السيارات بمصر
Advertisements
اشرف عطية
أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك AMIC أرقام مبيعات السيارات في مصر خلال شهر يناير 2021, ونص التقرير علي أنه تم بيع 20.713 سيارة مقارنة بعدد 13.873 سيارة فقط في يناير 2020 والذي كان يشهد ذروة انتشار فيروس كورونا .

وارتفعت ايضا مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر في يناير 2021 ووصلت حتي مبيعات 4532 سيارة مجمعة محليا في مصر وجاءت الزيادة بمعدل 52% نمو مقارنة بشهر يناير 2020 الذي تم فية بيع 2982 سيارة فقط بسبب بلوغ ذروة الاصابة بفيروس كورونا .

 وجاءت مبيعات شهر يناير 2021 بتصدر شركة نيسان بواقع بيع 1321 سيارة وهيونداي 972 سيارة وشيري 885 سيارة وبي واي دي 641 سيارة وجاءت لادا في المركز الخامس بعدد 330 سيارة وشيفروليه بعدد 273 سيارة ثم تويوتا 84 سيارة وكيا 19 سيارة وجيب بعدد 7 سيارات . 

كما جاءت مبيعات السيارات الملاكي فقط خلال يناير 2021 ببيع 14.923 سيارة مقارنة ببيع 8.747 سيارة في يناير 2020 ووصلت مبيعات سيارات النقل في نفس الفترة حتي 3795 مركبة مقارنة بـ2528 مركبة في يناير 2020 و حتي اما الاوتوبيسات انخفضت مبيعاتها حتي 1995 اوتوبيس في يناير 2021 مقارنة ببيع 2598 أتوبيس في نفس الفتره العام الماضي . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس