أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، في الساعات الماضية، أخبار رياضية مختلفة حول الأحداث المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت أبرزها كالتالي:

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك قررت تحويل محمود شيكابالا، للتحقيق للإدلاء بأقواله في خصم عقوبة سبورتنج لشبونة، من مستحقاته المالية.



