أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، في الساعات الماضية، أخبار رياضية مختلفة حول الأحداث المحلية والعربية والعالمية، والتي جاءت أبرزها كالتالي:
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك قررت تحويل محمود شيكابالا، للتحقيق للإدلاء بأقواله في خصم عقوبة سبورتنج لشبونة، من مستحقاته المالية.
وجّه أحمد حسام "ميدو"، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، رسالة شديدة اللهجة للإعلامي خالد الغندور عقب الهجوم الذي وجه إليه خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية انتقاده لفضائية القلعة البيضاء.
وجّه الإعلامي مدحت شلبي رسالة إلى مصطفى محمد هداف فريق جالاتا سراي التركي، والمُعار من صفوف الزمالك .
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي وكأس ملك إسبانيا.
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موعد الإعلان عن تجديد تعاقد الأهلي مع الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، نجم الفريق.