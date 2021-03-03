نهاية مأساوية لرضيعة تناولت بطارية ريموت التلفزيون .. صور

بعد مرورها بمأساة كبيرة حذرت أم لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 17 شهرًا الأمهات والآباء الآخرين من ريموت التلفزيون بعد أن ابتعلت ابنتها عن طريق الخطأ بطاريته.





وحسب تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية تسببت بطارية ريموت التلفزيون في حدوث ثقب بالقصبة الهوائية للطفلة الصغيرة مما جعل من الصعب عليها التنفس وتناول الطعام.





وقضت ابنة تريستا هامسميث من ولاية تكساس الأمريكية ثلاثة أشهر صعبة في المستشفى حيث خضعت الطفلة الصغيرة للعديد من العمليات الجراحية ووُضعت خلالها على أجهزة للتنفس.





ولسوء الحظ أظهرت الأشعة السينية أنه بمجرد ابتلاع الطفلة للبطارية بدأت في حرق جدار حلقها لتخضع بعدها لأول عملية جراحية طارئة لإزالة البطارية من حلقها لكنها تعرضت لتطورات سيئة.





وأوضحت والدة الفتاة أن الجراحة سارت بشكل جيد، لكن بعد بضعة أسابيع بدأت حالة ريس تتدهور مرة أخرى إلى أن توفيت رغم محاولات الأطباء الشديدة لإنقاذها.





واختتمت المديرة الطبية لجراحة الأطفال في مستشفى هيلين للأطفال، إميلي دوركين أن بطارية الريموت يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على صحة الطفل؛ لذا ينبغي زيادة الوعي ضدها.







