أكثر من 20 طعنة بجسده.. شاب يقتل عجوزا بلا سبب

حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة، على شاب قتل عجوزًا يبلغ من العمر 70 عامًا دون أي مبرر حقيقي للقتل بمقاطعة شروبشاير الحدودية بإنجلترا.





ووفقًا لصحيفة «الدلي ميل» البريطانية نفى موسى كريستنسن ، 22 عامًا طعنه ريتشارد هول أكثر من 20 طعنة بجسده حتى الموت لكن أكدت هئية المحكمة قيامه بجريمة القتل الوحشة.









وأثبتت التحقيقات أن الشاب العشريني المصاب باضطراب طيف التوحد سار حوالي 20 ميلًا إلى التل بعد أن اختفى من منزل جدته لاصطياد ضحية سهلة بهدف القتل فقط.





وبمجرد أن وجد الشاب الرجل العجوز أجبره على الركود في الأرض وطعنه بالسكين حتى الموت في رأسه ويده كما أكد أخصائي علم أمراض في وزارة الداخلية بالولاية الإنجليزية.



