أخبار التوك شو.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.. وأحمد موسى: تركيا مشغولة باختفاء أردوغان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصد أبرزها في التقرير التالي:







كشف الإعلامي شريف عامر، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام، قائلا:" تواصلت مع رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، وأكد أن كل الشائعات المنتشرة حول تدهور حالة الفنان عادل إمام، ليست صحيحة".





وأضاف "عامر" خلال برنامج "يحدث في مصر"المذاع على قناة "ام بي سي مصر": رامي أكد أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وما يتردد حول وضعه على جهاز تنفس صناعي غير صحيح بالمرة.













عبر الإعلامي يوسف الحسيني، عن قلقه من أعراض دور برد قوي تعرض لها، مؤكدا أنه يشعر ببعض أعراض الأنفلونزا.





وأضاف الحسيني، في برنامجه التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنا أشعر ببعض أعراض الانفلونزا، متابعا أن هذا الأمر يجعلني في حالة قلق ومن الممكن أن تكون فيروس كورونا.













قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن جميع لقاحات فيروس كورونا جميعها تشبه بعض، ولديهم فاعلية عالية.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن من يقول أن لقاح روسي أفضل أو الصين، أمر غير صحيح، فجميع اللقاحات مفيدة و مميزة و متشابهة و فعاليتهم عالية.









قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت امس من ان طقس اليوم سيكون به حالة من التقلبات الجوية لافتا ان اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة وصل الي درجتين عن امس وكان هناك امطار متوسطة علي السواحل الشمالية.





وأضاف مدير هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : الأجواء ستبدأ في الاستقرار تدريجيا خلال الساعات القادمة وسيكون هناك أمطار من خفيفة إلي متوسطة علي السواحل الشمالية .









قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك 14 نوعا من الأدوية تم إدراجها ضمن جدول المخدرات؛ لان هذه الأدوية تستخدم لوقف السعال ومنها الكونجستال وهي أدوية خاصة بعلاج نزلات البرد ولكن اذا زادت نسبة تناول هذه الأدوية تؤدى الي نوع من أنواع التخدير وبالتالي يجب صرفها بناء على روشتة طبيب.





وأضاف علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي إم سي " : هيئة الدواء المصرية ووزارة الداخلية قاموا بمتابعة ورصد بعض تحركات أنواع الأدوية لمعرفة أنواع الأدوية التي يكون عليها سحب شرائي غير مبرر، وبالتالي يقومون بالبحث في خواصها لمعرفة أسباب إقبال الشراء عليها.

















قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب جددوا ولاية أحمد ابو الغيط كأمين عام لجامعة الدول العربية لمدة 5 سنوات.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل ما نشر عن الجامعة العربية و أبو الغيط فى عدد من وسائل الإعلام غير صحيح.





ولفت إلى أن قطر قامت بإبلاغ مصر أنها مؤيدة لـ قرار التجديد لـ أحمد أبو الغيط كأمين لجامعة الدول العربية.

















عرضت الإعلامية عزة مصطفي، صورة لمنزل مقام فوق مسجد، موضحة أن صاحب هذا المبنى قام ببناء مسجد ثم بعد ذلك استكمل باقى الأدوار للسكن.





وأضافت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، أن هذه الصورة من محافظة البحيرة، وأن التصريحات عن هذا الموضوع مختلفة.

















قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حددت المحافظات التي سيكون بها أمطار متوسطة اليوم، وبالفعل كانت هناك أمطار.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن تكرار الأمطار المتوسطة؛ تسبب في تجمع بعض المياه.

















قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة كان لها دور بارز وفعال سواء من الناحية العلاجية أو الناحية الوقائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا من خلال تجهيز جميع المستشفيات وتوفير العلاج اللازم للمصابين.





وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي إم سي" : مصر وصل اليها حتي الآن اكثر من 500 الف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة لافتا أن هناك 8 ملايين جرعة سيتم دخولها مصر خلال الفترة القادمة.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن تركيا مشغولة في هذه الفترة باختفاء رجب طيب أردوغان، موضحًا أن هناك فيديوهات لـ أردوغان وهو يتسند على زوجته وأحد مساعديه.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان يظهر أنه مريض، ويعانى من مشكلات صحية.

















قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يظهر كل يوم بعدد من التصريحات.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن متحدث الخارجية الاثيوبية يجلس على قناة الجزيرة ويوجه رسائل.



