التوت أبرزها.. أطعمة تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع

النظام الغذائي المتوازن هو المكون الرئيسي لنمط حياة صحي. هل من الممكن حتى أن تستمتع بالطعام و تظل نحيفًا أم أنك يجب أن تظل جائعًا طوال الوقت؟ إليك أطعمه تساعدك على تحقيق الوزن الذي تريدينه والحصول على شكل مثالي.وفقا لموقع برايت سايد
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1. التوت البري
يعتبر التوت البري مضادًا حيويًا طبيعيًا يخزنه الجسم لفترة طويلة. بفضل محتواها العالي من الأحماض و من أجل زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك ، يمكن أن تؤكل طازجة ومجففة بدون إضافات. يكفي حفنة واحدة في اليوم.
2. بذور الشيا
تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية جدًا من الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 ، بالإضافة إلى البروتين والألياف والكربوهيدرات
بالإضافة إلى ذلك ، يشكل هلام بذور الشيا حاجزًا من المخاط على جدران المعدة. نتيجة لذلك ، يتباطأ امتصاص الكربوهيدرات بشكل ملحوظ.
3. الأفوكادو
الأفوكادو من الفواكه التى تحتوي على نسبة عالية جدًا من L-carnitine ،وهو يحتوى على خصائص قوية مضادة للأكسدة والتي تفيد في زيادة التمثيل الغذائي ويعد الافوكادو غني جدًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأوليك المعروفة بتقليل الدهون في منطقة البطن.
4. القمح
على عكس أنواع القمح المكرر ، تحتوي جنين القمح على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية وجرعة كبيرة من الألياف. ستساعد إضافة جنين القمح إلى عصائر الفطور والحبوب على زيادة استهلاكك للألياف بشكل عام ، مما سيساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.
5. العدس
العدس مثال آخر على مصدر جيد للكربوهيدرات منخفضة السكريات . يتم هضمها ببطء شديد مما يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة ويساعد في تقليل الرغبة الشديدة. كما أنها مصدر غني للبروتين النباتي ومثالية للنباتيين والنباتيين.
6. البروكلي
يعتبر البروكلي رائعًا لفقدان الوزن لأنه منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالألياف. تمتص الألياف الماء وتتوسع مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.