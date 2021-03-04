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محافظات

انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 05:40 م
انطلاق حملة تطعيم
انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا
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ايمن محمود
انطلقت اليوم الخميس  فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بمركز القلب بمستشفى مطروح العام.


وأكد الدكتور شريف كامل مدير الطب الوقائى بمطروح أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

واضاف، أن التطعيم مجانًا للمواطنين ذوى الأمراض المزمنة وكبار السن ممن سجل نفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، موضحًا أن المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكنه الإتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

وأشار إلى أن عملية التطعيم ليست جديدة حيث تم تلقيح الاطقم الطبية بمحافظة مطروح ضد فيروس كورونا.

وأكد علاء  الدين علي أول من تلقى لقاح فيروس كورونا في مطروح أنه  سجل اسمه بموقع  الوزارة وجاء إلى المركز اليوم لتلقى اللقاح مضيفا أنه لما برودة تخوف من تناول اللقاح.

وأضاف أن مصر لا تترك أبناءها وأنه يدعو الجميع إلى تسجيل اسمه وتناول اللقاح .
 
وتقدم شواط العيسي  أحد مواطنى مطروح الذين تناولوا اللقاح  بالشكر للقيادة السياسية التى وفرت اللقاح  للمواطنين مجانا .

انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو
انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو
انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو
انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو
انطلاق حملة تطعيم فيروس كورونا والمواطنون : مصر لا تنسي أبناءها.. فيديو
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