لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

فيتامين (هـ) من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في صحة الأم وتطور الجنين، وهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون وله أدوار مهمة في تقوية المناعة والوقاية من الاضطرابات الالتهابية، ويقترح الخبراء فيتامين (هـ) بالكمية الموصى بها لأن تناوله بكميات كبيرة ومنخفضة يمكن أن يسبب مشاكل للأم الحامل والجنين.





وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأطعمة الغنية بفيتامين هـ التي تفيد الحامل..





- الفستق





الفستق غني بغاما توكوفيرول ، أحد أشكال فيتامين هـ. هذا الجوز كثيف المغذيات غني أيضًا بالمكونات الحيوية الأخرى مثل البوتاسيوم ، فيتوستيرول ، والكاروتينات، يساعد في تقليل ضغط الدم ومحتوى الجلوكوز أثناء الحمل.





- الجوز





يحتوي الجوز على حوالي خمسة أيزومرات من فيتامين E: ألفا توكوفيرول ، بيتا توكوفيرول ، جاما توكوفيرول ، دلتا توكوفيرول ، وجاما توكوترينول. ، والجوز مفيد للغاية أثناء الحمل لأنه يساعد في تعزيز التعلم والذاكرة للجنين.





- الذرة





تحتوي الذرة على اثنين من الأيزومرين السائدين: ألفا توكوفيرول وجاما توكوفيرول، ويقلل هذان المركبان من خطر الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويلعب فيتامين E الموجود في الذرة أيضًا دورًا أساسيًا في منع المضاعفات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي أثناء الحمل.



