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حوادث

حادث مروع.. مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:55 م
مصرع 18 وإصابة 5
مصرع 18 وإصابة 5 في تصادم علي الطريق الصحراوي
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محمد عبدالحليم
لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.
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