خلال تفقده معرض شما.. رئيس الوزراء يوجه بدعم الصناع وتوفير معارض دائمة

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم الصناع الحرفيين ومنتجاتهم وعمل معارض دائمه لتسويق منتجاتهم





جاء ذلك خلال زيارته لقرية شما بمركز اشمون بمحافظة المنوفية وتفقد معرض المنتجات اليدويه بالقرية والذي يضم منتجات من السجاد والأرابيسك والأخشاب من العمل اليدوي المتقن، وأعمال الصدف، والتحف.





كما وجه رئيس الوزراء باتاحه مزيد من برامج التدريب للصناع ودعمهم ودعم منتجاتهم.





ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ومسئولو القوات المسلحة والداخلية، وكذا ممثلى مؤسسة "حياة كريمة".

ويزور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء محافظة المنوفيه لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة وذلك بصحبة عدد من الوزراء منهم الصحه والإسكان والرى ووزير التعليم العالي.





وتشمل جولة رئيس الوزراء مراكز الباجور واشمون ومنوف وذلك لتفقد المشروعات الجارية وكذلك تفقد الصرح الطبي الحديد بمدينة شبين الكوم مستشفي الطوارى التابعه لمسنشفي شبين الكوم التعليمي.





ويعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع نواب محافظة المنوفيه للاستماع الي مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة.



