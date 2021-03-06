شاهد.. حريق ضخم في ناقلات نفط وغاز على الحدود بين إيران وأفغانستان

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن حريق واسع النطاق اندلع في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان أدى إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين.





وقال مدير جمارك مدينة "ماهيرود" الواقعة شمال شرق إيران، علي أكبر كياني، إن "حريقًا واسع النطاق اندلع في ناقلات النفط والغاز في منطقة أبو نصر فراهي بأفغانستان، ولا توجد معدات لازمة للسيطرة على الحريق" بحسب وكالة "إرم نيوز" الإماراتية.





وأضاف أكبر كياني أنه "تم إفراغ نقطة الصفر على الحدود الإيرانية الأفغانية بمنطقة ماهيرود من شحنات التصدير لمنع انتشار الحريق في السوق الأفغاني على الحدود مع إيران"، مبينًا أن "الحريق اندلع في صهريجين للديزل ووصل إلى ثلاثة خزانات بسعة 150 ألف لتر من الوقود".





وأضاف كياني: "بالتعاون مع قوات الحدود، تم نقل المقطورات والشاحنات التي تحمل بضائع تصدير وعبور على جانبي الحدود إلى مكان آمن لمنع انتشار النيران".





كما أعلن المسؤول الإيراني عن إرسال أربع سيارات إطفاء من إيران وجمارك ماهيرود إلى أفغانستان للمساعدة في احتواء الحريق.