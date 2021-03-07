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تعليم

بدء الدراسة بالترم الثاني في المدارس اليابانية الأحد.. واستطلاع رأي لمعرفة الراغبين في الحضور

الأحد 07/مارس/2021 - 01:07 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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ياســـمين بدوي
أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية تعليمات رسمية لجميع المدارس المصرية اليابانية، بتشكيل لجنة للتواصل مع أولياء الأمور، لعمل استطلاع رأي حول رغبة ولي الأمر: حضور الابن أو الابنة إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني، أو عدم الحضور وتلقي الدروس أونلاين.


وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 من يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021.


وقالت إنه في حالة عدم رغبة ولي الأمر في حضور ابنه أو ابنته للمدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني، يتوجب عليه التوجه للمدرسة وكتابة إقرار بذلك.


وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية على أنه سوف يتم تنظيم مواعيد الحضور في وقت لاحق.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد  أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.


وقال وزير التربية والتعليم إنه لن يتم احتساب الغياب في المدارس، وسيشترط على ولي أمر الطالب الذي يختار التعلم عن بعد بدون التواجد في المدرسة، أن يوقع على إقرار بذلك ليتم التأكد من أن غياب الطالب عن المدرسة بعلم ولي أمره.


أما عن تفاصيل نظام الحضور في المدارس في الفصل الدراسي الثاني ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أنه سيكون بنفس نظام تقسيمة أيام الحضور التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول.


وأضاف وزير التربية والتعليم أن كل مدير مدرسة سيكون مسئولا عن وضع جداوله وفقا لظروف مدرسته، وذلك مع الالتزام بالخطة العامة التي أعلنتها الوزارة لعدد الأيام في بدء العام الدراسي الحالي.
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