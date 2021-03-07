بدء الدراسة بالترم الثاني في المدارس اليابانية الأحد.. واستطلاع رأي لمعرفة الراغبين في الحضور

أصدرت وحدة المدارس المصرية اليابانية تعليمات رسمية لجميع المدارس المصرية اليابانية، بتشكيل لجنة للتواصل مع أولياء الأمور، لعمل استطلاع رأي حول رغبة ولي الأمر: حضور الابن أو الابنة إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني، أو عدم الحضور وتلقي الدروس أونلاين.









وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 من يوم الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021.









وقالت إنه في حالة عدم رغبة ولي الأمر في حضور ابنه أو ابنته للمدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني، يتوجب عليه التوجه للمدرسة وكتابة إقرار بذلك.









وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية على أنه سوف يتم تنظيم مواعيد الحضور في وقت لاحق.









وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.







