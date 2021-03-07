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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة

الأحد 07/مارس/2021 - 04:41 م
أعمال تطوير ميدان
أعمال تطوير ميدان البساتين بالخارجة
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منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوسعة الأرصفة بمحيط ميدان البساتين بمدينة الخارجة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة ومنع التكدس.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لأعمال التطوير والتوسعة بالميدان يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، حيث وجه أيضا بتطوير واجهه جمعية الشبان المسلمين حتي تتماشي مع أعمال التطوير التي تتم بهذا الميدان الحيوي والهام .

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وكان محافظ الوادي الجديد أعلن أنه في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية وتوفير خدمات الإسعاف المجهز لتغطية كافة مراكز المحافظة خاصة المناطق النائية، فقد تم تدعيم مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف حديثة مجهزة لنقل الحالات الحرجة وذلك بتكلفة 4 ملايين جنيه ليصل عدد سيارات الإسعاف التابعة للمرفق إلى 76 سيارة على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد النفار مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، أنه تم تدريب الطاقم الطبي للتعامل مع هذه السيارات المجهزة وكيفية التعامل معها.
من جانب اخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، استكمال تنفيذ 20 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في عدة قطاعات بتكلفة بلغت حوالي 2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان وعدة قطاعات أخرى والتي شملت مشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم ومشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب -المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م. 

 ويجري تنفيذ مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة، ومشروع إنشاء مبانى المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة، ومشروع إنشاء 50 بيتًا بدويا بقرية القصر ، ومشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، وظهير صحراوى بقرية القصر الإسلامية. مل مع الحالات المرضية المختلفة.
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