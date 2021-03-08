شاهد.. شاومي تستعرض تقنيات هاتفها الخارق Redmi Note 10 Pro

نشرت شركة شاومي Xiaomi الصينية، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب YouTube، يظهر من خلاله الأجزاء الداخلية لهاتفها الخارق Redmi Note 10 Pro.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، قامت مجموعة من الخبراء بتفكيك النسخة العالمية من هاتف Redmi Note 10 Pro ، الذي طرحته "شاومي" بشكل رسمى في الهند خلال اليومين الماضيين، مقابل سعر 280 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 400 جنيه مصري ).









واهتمت شاومي بتزويد هاتفها الرائد Redmi Note 10 Pro، بجميع التقنيات المتطورة من بينها شاشة من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، بقياس 6.67 بوصة، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 732G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويعمل بأحدث أنظمة التشغيل من جوجل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.





ويحتوي هاتف Redmi Note 10 Pro، على بطارية بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريقة بقدرة 33 وات، عبر منفذ USB-C، ويمتاز ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز، بمكبرات صوت، ومنفذ للأشعة تحت الحمراء، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر، مع إمكانية استخدام بطاقتي SIM وبطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 512 جيجابايت.





ويمتاز هاتف Note 10 Pro، بإعدادات كاميرا قوية، بمستشعر ISOCELL HM2، من سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.