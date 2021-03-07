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سيارات

نصائح هامة لقيادة آمنة ليلا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:14 م
قيادة آمنة
قيادة آمنة
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أماني نوار
تعتبر القيادة ليلا تحديا كبيرا، ويرجع هذا الامر إلى انخفاض الرؤية، مع التقدم في العمر، وهذا يهدد سلامة وأمان القيادة.


وأكدت دراسة حديثة أن حوادث السيارات تعتبر السبب الاول للوفاة في كثير من الدول، وأشارت الأبحاث إلى أن نوم السائق أحد الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث على مستوى العالم. 


أبرز النصائح التي يجب اتباعها أثناء القيادة ليلا .


1-يجب عدم قيادة الأشخاص الذين يتعاطون أدوية ليلا إلا بعد استشارة الطبيب المعالج لهم .


2-ضرورة أخذ وقت كاف من النوم قبل القيادة لتجنب الشعور بالتعب ، ويفضل تناول كوب من القهوة قبل ركوب السيارة .


3-ضرورة التأكد من إضاءة المصابيح الامامية ، والخلفية بشكل جيد كما يفضل تشغيل أضواء السيارة قبل ساعة .


4-ضرورة تظيف الزجاج الامامي جيدا قبل التحرك السيارة ، كما أن تراكم الغبار على الزجاج يحجب الرؤية تماما.


5-ضرورة الحفاظ على مسافة الامان، حتى لا تعرض حياتك وحياة من معك للخطر .
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