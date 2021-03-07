أعراض الحمل في أسبوع

أعراض الحمل.. تحتار بعض السيدات الراغبات فى الحمل فى تشابه أعراض الدورة الشهرية مع أعراض الحمل، وتشبه أعراض الحمل في بعض الأحيان متلازمة ما قبل الدورة الشهرية لأنها عادة ما تكون غير محددة ، بشكل عام.





إحدى أكثر علامات الحمل وضوحًا هي غياب الدورة الشهرية. ومع ذلك ، يمكن لبعض طرق تحديد النسل أن تتسبب في توقف الدورة الشهرية تمامًا ،بالإضافة إلى ذلك ، تعاني بعض الحوامل من نزيف الانغراس ، وهو نزيف قد يكون مشابهًا لنزيف الدورة الشهرية الخفيف جدًا.





ولاحظ المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية (NICHD) أن 25٪ من الحوامل يعانين من نزيف الانغراس. ويمكن أن تحدث بعد حوالي 6-12 يومًا من الحمل.





وفي دراسة نشرت في مجلة التمريض السريري ، كانت الأعراض الثلاثة الأولى للحمل في الثلث الأول من الحمل والتي ذكرت النساء الحوامل الأصحاء في تركيا هي:





الغثيان أو القيء: يمكن أن يبدأ هذا من 2 إلى 8 أسابيع بعد الحمل.

التعب: قد تلاحظ الحوامل هذا الأسبوع بعد الحمل.

ألم أو إيلام الثدي: يمكن أن يبدأ هذا في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل.





تشمل الأعراض المبكرة الأخرى للحمل ما يلي:

الصداع

تقلب المزاج

كثرة التبول

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور







ينصح الأطباء الأشخاص النشطين جنسيًا بتتبع الدورة الشهرية والأعراض. يمكن أن تساعد هذه المعلومات الأشخاص في تقييم ما إذا كانت أعراضهم ناتجة عن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو الحمل ،للتحقق من الحمل ، يمكن للناس شراء اختبارات حمل البول في المنزل من الصيدلية ،من المهم اتباع التعليمات الخاصة باختبار الحمل المحدد حيث يمكن للبعض اكتشاف الحمل في وقت أبكر من الآخرين.





اقرأ إيضا..





أفضل وقت للتحقق من الحمل هو في يوم الدورة الشهرية الفائتة أو بعد حوالي 19 يومًا من الحمل المشتبه به /وفقًا لمنظمة الأبوة المخططة ، وتعد اختبارات الحمل المنزلية دقيقة بنسبة 97.4٪ عندما يستخدمها أخصائي الرعاية الصحية. وعندما يقوم شخص ما بإجراء اختبار الحمل المنزلي بنفسه ، يمكن أن ينخفض ​​معدل الدقة إلى 75٪.





أعراض الحمل الأسبوع الأول

الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD) هو شكل أكثر شدة من المتلازمة السابقة للحيض . ويمكن أن يسبب شديد القلق، والاكتئاب ، والتهيج في 1-2 أسابيع قبل أن تبدأ فترة.





الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة ما قبل الحيض الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتهم وأدائهم اليومي قد يكون لديهم PMDD وقد يحتاجون إلى طلب العلاج.





التهيج والغضب اللذان يمكن أن يؤثرا على الآخرين

التوتر

القلق

نوبات ذعر

مشاعر اليأس أو الحزن

تقلب المزاج

إعياء

عدم الاهتمام بالعلاقات أو الأنشطة

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

الأكل بشراهة

صعوبة النوم

الشعور بالخروج عن السيطرة





أعراض الحمل الكاذب

عادة ما يكون الحمل وقتًا مثيرًا للأمهات الحوامل، لكن الحمل لا ينتهي دائمًا بالطفل المنتظر، في حالات نادرة ، تعتقد النساء أنهن حوامل ، فقط ليكتشفن أن أعراضهن لم تكن بسبب الحمل ، ولكن بسبب شيء آخر تمامًا.





الحمل الكاذب هو الاعتقاد بأنك تنتظرين طفلًا عندما لا تحملين طفلًا حقًا، تعاني السيدات المصابات بالحمل الكاذب من العديد من أعراض الحمل ، إن لم يكن كلها باستثناء الجنين الفعلي.





أعراض الحمل للبكر قبل الدورة

يمكن أن يشمل أيضًا نفس الأعراض الجسدية مثل متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

لتشخيص المتلازمة السابقة للحيض ، قد يحتاج الأطباء إلى استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للأعراض ، مثل:

اضطراب تعاطي المخدرات

كآبة

القلق

فقر دم

فقدان الشهية

الشره المرضي

بطانة الرحم

فترات مؤلمة تسمى عسر الطمث

قصور الغدة الدرقية

استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم

انقطاع الطمث





متى تظهر أعراض الحمل

أكد موقع nhs ، أن تختلف علامات الحمل من امرأة لأخري ولن تلاحظ كل النساء كل هذه الأعراض التي تتمثل في الشعور بالغثيان أثناء الحمل، قد تصابين بفرط القيء الحملي، وهي حالة خطيرة أثناء الحمل تسبب قيئًا شديدًا وتحتاج إلى علاج، التبول في كثير من الأحيان يوحي بالحمل طعم غريب في فمك تصفه كثير من النساء بالمعدن، تشتهي أطعمة جديدة، تفقد الاهتمام بأطعمة أو مشروبات معينة كنت تستمتع بها، مثل الشاي أو القهوة أو الأطعمة الدهنية، تفقد الاهتمام بالتدخين، لديك حاسة شم أكثر حساسية من المعتاد.





علامات الحمل قبل الدورة

قد ترغبين في معرفة ما إذا كنت حاملًا في أقرب وقت ممكن، بدون إجراء اختبار الحمل في المنزل ، أو إجراء فحص دم أو الموجات فوق الصوتية ، لا توجد طريقة مؤكدة بنسبة 100 في المائة لإعلامك بالحمل قبل فقدان الدورة الشهرية.





وأفاد موقع healthline، يمكن أن تشير بعض العلامات والأعراض إلى أنك في الأسابيع الأولى من الحمل، و هناك بعض علامات الحمل قبل الدورة الشهرية..





ثدي مؤلم أو حساس

واحدة من التغييرات المبكرة التي قد تلاحظها أثناء الحمل هي ألم الثديين. قد تشعرين أيضًا بألم عند لمس ثدييك ، أو أنهما ممتلئان أو أثقل من المعتاد. هذا بسبب ارتفاع مستويات البروجسترون في الجسم.





سواد الهالة

قد تلاحظ أيضًا أن الهالة (المنطقة المحيطة بالحلمة) تصبح داكنة، يمكن أن يحدث هذا في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل وغالبًا ما يكون أول علامة على الحمل.





إعياء

التعب شائع خلال الأشهر الأولى من الحمل، هذا بسبب التغيرات الهرمونية. بالإضافة إلى انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم في هذا الوقت.





مخاط عنق الرحم

تلاحظ تغيرًا أو زيادة في الإفرازات المهبلية في بداية الحمل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، قد تفرز مخاطًا لزجًا أو أبيض أو أصفر شاحبًا. هذا بسبب زيادة الهرمونات وتدفق الدم في المهبل.





زرع النزيف

قد تعاني من نزيف الانغراس ، أو نزيف خفيف أو نزيف ، بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من الحمل.





يحدث نزيف الانغراس عادةً قبل أسبوع تقريبًا من الدورة الشهرية المتوقعة. ويكون النزيف أخف بكثير من الدورة الشهرية المعتادة. ويتوقف بعد يوم إلى ثلاثة أيام.





كثرة التبول

ربما سمعت أنه سيتعين عليك التبول طوال الوقت أثناء الحمل، وذلك لأن جسمك يزيد من كمية الدم التي يضخها، مما يؤدي إلى معالجة الكلى للسوائل أكثر من المعتاد. هذا يعني المزيد من السوائل في مثانتك.





قد يكون الاضطرار إلى الجري إلى الحمام للتبول علامة مبكرة على الحمل. يمكن أن يبدأ هذا في وقت مبكر بعد أسبوعين من الحمل. لكن قد لا تعانين من هذه الأعراض حتى الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.







مصدر المعلومات موقع medicalnewstoday.