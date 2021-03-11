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سيارات

تسارع الثنائي الخطير.. مرسيدس SLR ماكلارين 722 S و لكزس LFA| فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 04:05 ص
تسارع الثنائي الخطير
تسارع الثنائي الخطير .. مرسيدس SLR ماكلارين 722 S و لكزس LFA
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صبري طلبه

تعالت أصوات المحركات من جديد، وفي سباق غير رسمي نشر عبر قناة LOVECAR المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث ظهرت كلا من النسخة لكزس LFA و التي جاءت باللون الأصفر المميز، و الأيقونة مرسيدس SLR ماكلارين ولكنها بقدرات رودستر 722 S الخارقة و التي تألقت باللون الفضي.

 

تحتوي 722 S رودستر على محرك V8 سوبرتشارجد، بسعة 5400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 641 حصان، و عزم دوران يبلغ 820 نيوتن/متر، وبسرعة قصوى تقدر بـ 336 كم/ساعة.

 

وبلغت القياسات الهيكلية لهذه النسخة بنسبة طول قدرها 4.656 مم، و بعرض 1.908، و بارتفاع 1.261، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.700 مم، و وزن كلي يبلغ 1.768 كيلو/جرام، و تعد هذه النسخة واحدة من انتاج مكلارين و التي تم إنتاجها في عام 2003، و توقفت في 2010.

 

و جاءت السيارة بتصميم انسيابي و غطاء السقف المتحرك باللون الأسود، إلى جانب المصابيح الأمامية الرباعية، و العجلات الرياضية الكبيرة، و التي تتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، و مفهوم ثنائي الأبواب.

 

بينما يأتي دور النسخة الأنيقة لكزس LFA و التي تعمل بنظام الدفع الخلفي و ناقل حركة نصف أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما زودت بمحرك V10، سعة 4800 سي سي، قادر على إنتاج قوة 553 حصان و 480 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و ظهرت السيارة بتصميم رياضي، و اضافت العجلات الرياضية العريضة، والاسبويلر الخلفي لمسة جمالية لهذه النسخة، كما تمتعت بمقدمة انسيابية، و مصابيح عدوانية، و اشارات صفراء على جانبي الصادم الأمامي.

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