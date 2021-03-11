قرار عاجل من وزير التربية والتعليم اللبناني بشأن الامتحانات

أفاد موقع لكتائب اللبناني بأن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قد أصدر قرارا عاجلا بشأن مصير الامتحانات الرسمية.









وبحسب الموقع اللبناني؛ فقد أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "امتحانات الشهادات الرسمية قائمة والالية ستأخذ بالاعتبار الأوضاع الراهنة".





وقال : "سيكون الطلاب مرتاحين، وهدفنا الرئيسي ألا نخسر العام الدراسي".





وأتم تصريحاته قائلا "المهام الملقاة على عاتقنا عديدة وكان لا بد من رفع الصوت ومن وافق على تعليق الدروس هم افراد الاسرة التربوية من اتحادات مدارس ونقابات وروابط ولجان اهل و3% من المدارس غير ملتزم".