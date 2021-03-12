حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة أموال المواطنين بمنشاة ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة متعلقات واموال المواطنين، وانتحال صفة رجال مرور القاهرة بمنطقة منشاة ناصر.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





لم يجد عاطلين وسيلة لسرقة متعلقات وأموال اهالي منشية ناصر ، سوي قيامهما بانتحال صفة رجال مرور بالقاهرة ، الا ان الأطواف الأمنية بالقاهرة نجحت فى القبض عليهما .





ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة منشأة ناصر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين ، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما طبنجة صوت -قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى- مبلغ مالى "مجهول المصدر" حال قيامهما باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة .





وبسؤال المجنى علية قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف .





بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال الصفة " بإستخدام المضبوطات حيازتهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



