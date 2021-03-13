عجز قلبي عن استيعاب فراقها .. رضوي الشربيني تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": اللهم في يوم الجمعة ارحم الانفس الطيبة التي انتقلت الي جوارك و اغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلوبنا بعدهم .. اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقة و يؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ، يارب ارحم ابي واغفرله واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .





وكانت قد أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، متاثرا بفيروس كرونا ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".





وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".