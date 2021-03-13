نهاية العُمر.. مصرع سائق وإصابة عامل وطفل في حادث بـ جرجا

لقي سائق توك توك مصرعه وأصيب عامل وطفل في حادث تصادم دراجة نارية "توكتوك" وسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي الغربي دائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.









وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة (غريب ر أ - 15 سنة - ويقيم دائرة مركز البلينا)، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة (حاتم ر ع - ٥٧ سنة - سائق - ويقيم دائرة المركز)، نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وإصابة مرافقيه كل من (فارس ض - 18 سنة - عامل)، وطفل(محمد م - 3 سنوات)، ويقيمان دائرة مركز البلينا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.





وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي ويقيم دائرة مركز البلينا قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



