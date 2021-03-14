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برلمان

برلمانى يطالب بأن تكون الولاية التعليمية من حق الزوج والزوجة لهذا السبب

الأحد 14/مارس/2021 - 09:50 م
الولاية التعليمية
الولاية التعليمية
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حسن رضوان
قال عاطف المغاورى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الولاية التعليمية هي التي يختص فيها الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه، وهى من ابرز الاشكاليات التى توجه الزوجين حال انفاصلهم.

واكد "المغاورى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية مشتركة بين الزوج والزوجة ولا يتم التعامل بمنطق التصارع ويجب ان تكون مصلحة الابناء فى الاولية ويتم ذلك من خلال وضع الية لتنفيذها وفى حالة عدم الاتفاق على دخول الطفل مدرسة معينة تفصل محاكم الاسرة الاشكالية من خلال قضاء مصر للوصول لاتفاق.

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة ان يكون هناك معايير ايضا يتم تحديدها لدخول الطفل المدرسة من حيث بعد المسافة والحالة الاجتماعية والقدرة المالية لدى الطرفين فهى تتحكم فى اختيار نوع التعليم واستمرار الطفل فى المتعليم، لافتا الى أن مجلس النواب خرج بتوصية تفيد عرض مشروع قانون الاحوال الشخصية على مجلس النواب كونه من القوانين المكملة للدستور وبعد ذلك يتم تحويلة لمجلس النواب.

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