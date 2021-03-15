عميد دار علوم يكشف نظام الكلية في الفصل الدراسى الثانى

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم ، عن شكل الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 ، 2021 .





وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، ان الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بكلية دار العلوم ستكون بالنظام الهجين وسيكون عدد الايام الحضورية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات بالاضافة إلى المحاضرات الاونلاين التى ستكون متاحة على المنصة الألكترونية .





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