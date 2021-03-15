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تعليم

عميد دار علوم يكشف نظام الكلية في الفصل الدراسى الثانى

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:55 م
عميد دار علوم
عميد دار علوم
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مريم عزت
كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم ، عن شكل الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 ، 2021 . 

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد  ، ان الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بكلية دار العلوم ستكون بالنظام الهجين وسيكون عدد الايام الحضورية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات بالاضافة إلى المحاضرات الاونلاين التى ستكون متاحة على المنصة الألكترونية . 


وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم
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