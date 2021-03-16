جالاتا سراي يطمئن جماهيره بشأن مستقبل مصطفى محمد





وقال عبد الرحيم البيرق خلال المؤتمر الصحفي لتجديد عقد حارس لفريق فيرناندو موسليرا: نمتلك خيار شراء مصطفى محمد، واللاعب سيستمر معنا".





كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات في الدوري التركي حتى الآن، سجل خلالهما 5 أهداف.





ويستعد مصطفى محمد رفقة جالاتا سراي لمواجهة ريزيسبور، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري التركي.





ويحتل جالاتا سراي وصافة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، خلف بشكتاش متصدر الترتيب بـ 61 نقطة.

طمأن عبد الرحيم البريق نائب رئيس نادي جالاتا سراي جماهير ناديه، بشأن مستقبل النجم المصري مصطفى محمد مع الفريق.