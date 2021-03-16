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أخبار العالم

جلطات دموية.. بيان هام من الغذاء والدواء السعودية بشأن لقاحات كورونا في المملكة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:04 م
لقاح كورونا - ارشيفي
لقاح كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل


أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بيانا هاما بشأن عملية التلقيح في ضد كورونا في المملكة حيث أكدت  أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا, لافتة الي  ان عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن.

وأشارت  الهيئة في بيانها الي أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوفرة في المملكة بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية. 

وأضافت : كما نتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وتابعت : وفي حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، وندعو الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

وناشدت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ "المركز الوطني للتيقظ" عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا عبر الرابط: (https://ade.sfda.gov.sa/Covid/CovidRequest) أو عن طريق وسائل الإبلاغ التالية: الرقم الموحد للهيئة 1999، وبريد المركز الوطني للتيقظ ([email protected])، وتطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء "طمني".
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