15 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل هدف مبكر .. والونش ينقذ فرصة خطيرة للترجي





بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر ، لكن سرعان من تمساكك دفاع الترجي ورد بهجمة خطرة فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد توغل من الهوني داخل منطقة الجزاء ومر من احمد عيد وحول الكرة عرضية كادت ان تنتهي بتسديدة من داخل المنطقة لكن الونش ابعد الكرة.

ويعتمد كارتيرون في أول مباراة له خلال ولايته الثانية مع الزمالك بعد عودته للقلعة البيضاء على المهاجم الشاب أسامة فيصل كرأس حربة في مواجهة الترجي.





وجاء تشكيل الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.





الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.









الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.





وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.





وفي الهجوم: أسامة فيصل.





بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حميد أحداد وحسام أشرف.





وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.





يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.

انتهت أحداث الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك و الترجي التونسي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد اقلاهرة فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال افريقيا.