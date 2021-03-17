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مرأة

بفستان جريء.. فهرية أفجان بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:39 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية افجان متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وساحرة ، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

وارتدت فهرية أفجان ، فستان باللون الأسود من الجلد بتصميم الكب، وبفتحة من القدمين، وهو ما أبرز من اناقة وجمال إطلالتها.

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ورفعت فهرية أفجان ، خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا على ظهرها وبدا مبللا بشكل انسيابي وناعم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولفتت فهرية أفجان إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت باللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا و السموكي ايز والآي شادو لتبرز جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الكشميري ايضا .

ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قلادة وقرطين ناعمين باللون الذهبي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها .

ولدت الممثلة التركية فخرية أفجان، من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.

وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.

وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.

وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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