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مرأة

لخسارة الوزن دون مشاكل صحية.. أسس ونصائح لاختيار دكتور الرجيم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:33 م
أسس ونصائح لإختيار
أسس ونصائح لإختيار دكتور الرجيم
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آية التيجي
جميعنا نحتاج في مرحلة ما من حياتنا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ومناسب لستايل حياتنا، إلا أن الأمر على يد متخصصين يختلف تماما؛ حيث إنهم يحددون النظام الغذائي الخاص بك حسب حالتك الصحية، وما يتناسب مع طبيعة جسمك.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اختيار دكتور الرجيم لا يجب أن يكون عشوائيا، فيجب أن يكون هناك بعض الأسس لكي يخسر الشخص وزنه بشكل فعال، ودون حدوث مشاكل صحية مع خسارة الوزن.


وعلق القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن هناك بعض العلامات التي توضح إذا كان دكتور الرجيم مناسبا لك أم لا، ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

1- يسألك بإستمرار عن حالتك الصحية قبل وضع النظام الغذائي.

2- يقوم بعمل نظام غذائي منااسب لظروفك وظروف عملك، ولا يقوم بتوزيع نظام رجيم لكل مرضاه.

3- لا يجبرك على اتباع الأنظمة الكيمائية والغير متوازنة والتي تكون لها أضرار أكتر من فوائدها.

4- يبعدم عناستخدام الهرمونات وحوارق الدهون والجلسات وبيكون الخسسان مجرد نظام غذائي وخطة تمرين طبيعيو دون اللجوء إلى منتجات تجاريةواإستفادة منك بدفع المزيد من المال وشراء الأدوية التي تسبب اضرار صحية.

5- يضع نظام غذائي وخطة تمرين مرنة تتناسب مع ظروف دراستك وعملك ويقوم بوضع بدائل للأكل الصحي في حالةإضرارك إلى شرائه من خارج المنزل.

‎6- لا يقوم بوضع ريجيم مناسبات وريجيم لمدة 3 ايام أو نظام ريجيم سريع.

‎7- لا يحدد وزن معين لكي تخسره في وقت محدد ب إن الأمر عنده مرهون بالتزامك بـ النظام الصحي وممارسة التمارين.

‎8- لا يكون الطبيب مهتم بخسارة الوزن على الميزان فقط، وعلى العكس بيكون اهتمامته الاكبر  بحدوث التغيرات في شكل جسمك ونسبة الدهون اللي خسرتها ونسبة العضلات.

‎9- ينصحك عن كل ما يخص  خزعبلات الدايت اللف التنحيفي وكريمات التخسيس وأجهزة الكريزي وحزام التخسيس وشورت التخسيس.

‎10- لا يهتم بوصفات سد الشهية إللي ملهاش لازمة زنجبيل على قرفة ، كمون على لمون، او تناول شاي أخضر.

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