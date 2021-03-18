قبل استلام الجرعات هل لقاح أسترازينيكا آمن .. مستشار السيسي يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن الحكومة تقوم بتوريد الشحنة الأولى من لقاح " استرازينيكا " المضاد لكورونا بواقع 5 ملايين جرعة نهاية مارس الجاري ، مضيفًا : " نراقب نتائج اللقاح قبل استلام الجرعات " .

وأضاف " محمد عوض تاج الدين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن قد يكون هناك آثار جانبية ناتجة عن تناول اللقاح ، فقد تكون أثار بسيطة وقد تكون أثار كبيرة ، مضيفًا أن نقوم بعمل تحليل علمي ، ورصد هذه الحالات وتحليلها لمعرفة هل هذه الآثار ناتجة عن التطعيم أم لا .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية ، أن هذا التطعيم كان آمنًا ، حيث كان له بعض الآثار الجانبية البسيطة مثل : السخونية ، الرعشة ، تكسيير في الجسم ، آلام حادة .

وأكد تاج الدين ، أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتحاليل النتائج التي توصلت إليها ، حتى تتمكن من إصدار بيان رسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة ، تعلن فيه هل سنستمر في تناول هذا الللقاح أم لا ، مؤكدًا أن حياة المواطن وتأمينهم هو الأولوية .