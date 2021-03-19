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سيارات

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:11 ص
اسعار هيونداي النترا
اسعار هيونداي النترا HD موديل 2021
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صبري طلبه

شهدت اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2021، حالة من الارتفاع في القيمة التسويقية لها، و قدرت هذه الزيادة نحو 1000 جنيه على جميع الفئات المطروحة، و تعتبر النسخة النترا HD واحدة من السيارات السيدان الشهيرة داخل السوق المصري، و التي تأتي بالعديد من الامكانيات الفنية.

تم تصميم السيارة بنسبة طول بلغت 4505 مم،  و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، و بمساحة تخزينية سعة 402 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم.

و تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.3، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 121 حصان، و عزم اقصى للدوران بنسبة 156 نيوتن/متر.

بينما تستمد قدرات الانطلاق من ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، و تضم السيارة باقة من وسائل الأمن و السلامة باختلاف الفئات المقدمة، إلى جانب عناصر التحكم و الرفاهية.

 

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 241.900 جنيه.

 

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 248.900 جنيه.

 

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS  ALLOY WHEEL  محرك 1600 سي سي بسعر 254.900 جنيه.

 

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS  محرك 1600 سي سي بسعر 261.900 جنيه.

 

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 269.900 جنيه.

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث
تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث
تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث
تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث
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