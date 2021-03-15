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سيارات

أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:02 ص
أسعار فئات هيونداي
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021
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صبري طلبه

تقدم العلامة التجارية الشهيرة هيونداي، سيارتها النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري، عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة، و تمتعت بالعديد من المواصفات الفنية، إلى جانب امتلاكها لمقدمة انسيابية و مصابيح LED عدوانية، إلى جانب شبكات أمامية متعددة المقاطع، و حزمة اخرى من عناصر الرفاهية.

 

تستمد هيونداي النترا CN7 عومها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصان، و 157 نيوتن/متر من عزم الدوران، كما جاءت بنسبة طول بلغت 4675 مم، و بعرض 1825 مم، و بارتفاع 1430.

 

بينما تتسارع العجلات من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 11.6 ثانية، بفضل ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

و تضم السيارة حزمة من وسائل الأمن و السلامة و التي تشمل، وسائد هوائية AIRBAGS، و فرامل ABS و EBD، و فرامل يد كهربائية، إلى جانب نظام متابعة ضغط الإطارات، ونظام ESP  الخاص بالتوازن الإلكتروني، و خاصية متابعة النقاط العمياء، و خاصية تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومستشعرات ركن أمامية و خلفية، و مستشعرات مطر، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى باقة من وسائل الرفاهية و التحكم.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 317 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 327 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART FUN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 390 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 427 ألف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED / WHITE PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 432 ألف جنيه.

الفئة الثامنة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 487 ألف جنيه.

الفئة التاسعة أوتوماتيك موديل PREMIUM / WHITE PACK 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 492 ألف جنيه.

أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور
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