"المركزي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.5% العام الجاري و3.5% في 2022

توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5% العام الجاري و بنسبة 3.5 % خلال العام 2022 .





وأشار المصرف المركزي في تقرير حديث صادر عنه ، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.6٪ و 3.9٪ على التوالي .





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وكان المصرف المركزي قد أكد أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حقّقت نتائج إيجابية ملفتة خلال عام منذ إطلاقها بما يمهد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الاماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19.



