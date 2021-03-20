أخبار التكنولوجيا.. الهند تطالب واتساب بسحب سياستها الجديدة.. و أوبو تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس واسم جديد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت شركة أوبو، في وقت سابق من هذا الشهر، عن هاتفها الأحدث Oppo A94، في الإمارات العربية المتحدة ولكن بدون الإعلان عن سعر البيع بالتجزئة للهاتف الاقتصادي.
أصاب عطل مفاجئ، تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم، واتسآب WhatsApp، منذ قليل؛ بعدما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.
عاد تطبيق المراسلات الفورية الأشهر في العالم واتساب للعمل بصوة طبيعية منذ دقائق معدودة بعدما توقف للعمل جراء عطل فني.
تتميز أجهزة آيفون iPhone الأحدث بكاميرات رائعة توفر أداءً قويا يعد الأفضل بين الهواتف الذكية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي، ولكن هل تعلم ما هو أفضل هاتف آيفون يجب على عشاق التصوير الفوتوغرافي شراؤه في عام 2021؟.
لطالما عانى مستخدمو موقع YouTube يوتيوب لفترة طويلة خاصة صانعى المحتوى من سرقة محتوياتهم ونشرها على الموقع أو مشاركتها على مواقع أخرى من دون أخذ الإذن من مالك المحتوى والتعدى على حقوق النشر.
تخطط شركة مايكروسوفت Microsoft، لإضافة دعم تلقائي لميزة HDR لأكثر من 1000 لعبة على أجهزة الحاسبات الشخصية، وستساعد هذه الميزة الجديدة، التي تختبرها الشركة الأمريكية في الوقت الحالي، على تحويل أي لاب توب إلى منصة ألعاب على غرار Xbox.
أعلن متحدث باسم شركة فيسبوك، اليوم، أن عطلا فنيا تسبب في تعذر وصول بعض المستخدمين إلى بعض خدمات فيسبوك.
حققت ساعات آبل الذكية Apple Watches أرقاما قياسية فى الفترة القليلة الماضية، محققة مبيعات أكثر من 100 مليون وحدة حول العالم، ومع إطلاق ساعة Apple Watch Series 6 الجيل السادس العام الماضى، أصبحت الساعة هى أفضل الساعات الذكية على الإطلاق لما فيها من ميزات رياضية وصحية تجعلها تتفوق على أى ساعة أخرى.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، أول أمس، عن أجهزة Galaxy A52 و A52 5G و A72 المتوسطة الفئة، والتي تتميز بتحسينات شاملة في جميع المواصفات مقارنة بالإصدارات السابقة، وقد شاركت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد بعض مقاطع الفيديو الرسمية لأحدث منتجاتها لتسلط الضوء على الهواتف الجديدة.
أكد "آدم موسيري" الرئيس التنفيذي لإنستجرام، خطة شركة فيسبوك المالكة للخدمة، لإطلاق إصدار خاص من تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" للأطفال دون سن 13 عاما، بحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني.
تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق منتجاتها الجديدة الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تكشف من خلال حدث يقام عبر الإنترنت عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية، وهي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 ، إلى جانب ساعتها الذكية OnePlus Watch.
طلبت الحكومة الهندية، من شركة المراسلة واتساب Whatsapp، مراجعة التغييرات المقترحة التي تخطط لتطبيقها قريبًا في سياسة خصوصيتها المعلنة مع بداية العام الجاري، والتي تستعد من خلالها لمشاركة بيانات المستخدمين، والتي تنتهك خصوصية مستخدميها في البلاد.