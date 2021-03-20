أخبار التكنولوجيا.. الهند تطالب واتساب بسحب سياستها الجديدة.. و أوبو تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس واسم جديد

كشفت شركة أوبو، في وقت سابق من هذا الشهر، عن هاتفها الأحدث Oppo A94، في الإمارات العربية المتحدة ولكن بدون الإعلان عن سعر البيع بالتجزئة للهاتف الاقتصادي.

أصاب عطل مفاجئ، تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم، واتسآب WhatsApp، منذ قليل؛ بعدما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.



