هل تنهي الوباء؟.. العلماء يستعدون لإطلاق نوع جديد من لقاحات كورونا

ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن العلماء يتسابقون لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا للحيوانات.





وقالت القناة الأمريكية إن الشركات تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا لحيوانات مختلفة مثل القردة والمنك.





ونقلت عن ماهيش كومار، النائب الأول لرئيس علم الأحياء في "زوتيس"، وهي شركة أدوية أمريكية، قوله إن تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا للحيوانات أمر له أهمية كبيرة.





وأوضح أن إيجاد لقاحات ضد كورونا للحيوانات يمكن أن يساعد في منع البشر من الإصابة، حيث تحتضن الحيوانات الفيروس الذي يتطور ومن ثم ينتقل إلى البشر.





إلى ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تقييدا في تصدير لقاحات كوفيد-19 لحماية مواطنيه الذين يواجهون موجة ثالثة من الوباء.





وقالت فون دير لاين: "نحن في أزمة القرن، حيث انه لم يتم سوى تلقيح أقل من عشر سكان الكتلة"، مؤكدة أنه "إذا لم يتغير هذا الوضع، فسيتعين علينا التفكير في كيفية جعل الصادرات إلى الدول المنتجة للقاحات تعتمد على مستوى انفتاحها".





وأضافت: "سوف نفكر فيما إذا كانت الصادرات إلى البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى منا لا تزال متناسبة".



