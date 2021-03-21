بمناسبة عيد الأم .. علاء عابد: نقدر جهود الدولة في تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية وكل أم مصرية في عيدها اليوم ٢١ مارس، قائلا: كل عام وأمهات وسيدات مصر بخير وصحة وسعادة.





وأشار عابد، إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ، وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسئولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات، والمجتمع المصري وضع المرأة في مكانة عالية واحتفظ لها بقيم الاحترام والتقدير والبر والمودة لكل امرأة وأم مصرية.





وأكد أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعظيمات مصر خير دليل علي أن الرئيس الداعم الأول للمرأة المصرية منذ زمنًا بعيد.





وشدد علي أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في معركة التنمية، استمرارًا لدورها التاريخي في الدفاع عن الوطن في مواجهة كافة التحديات، مشيرًا إلى تقديره للدعم الذي حظيت به المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على أهمية تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.



