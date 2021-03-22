يحول جسمك لماكينة حرق.. أسرع رجيم لانقاص الوزن

بدون أدوية رجيم أو رجيمات قاسية ـأو أدوية رجيم يمكنك حرق دهون البطن والارداف بكل سهولة وبدون حرمان بخطة رجيم سهلة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ومدتها فى 14 يوم أيام تساعد على إنقاص الوزن.
إليك خطة الرجيم:
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
قطعة نستو لايت + 1 توست سن + بيضة مسلوقة
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء
طبق شوربة خضار + قطعة من فيليه لحم المشوي +طبق سلطة
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوت ++ 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون
الأسبوع الثانى
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الأسبوع الثانى
الإفطار 6 صباحا
بيضة مسلوقة + توست سن +طبق شوفان
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاى بحليب خالى الدسم
الغذاء
3 ملاعق مكرونة +2 برحر مشوى
أوربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة فاكهة