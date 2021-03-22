ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سهير شلبي تكشف عن أهم شخصيات استضافتهم خلال عملها مذيعة ..فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:41 م
سهير شلبي
سهير شلبي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها كانت مجتهدة وعندما تريد استضافة شخصية مهمة كانت تفعل كل شيء مهما كان الوصول إليها مستحيلًا، مؤكدة أن التواصل مع المسئولين في الماضي كان في غاية الصعوبة بسبب عدم وجود إنترنت أو تليفونات.

وأضافت سهير شلبي خلال لقائها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، خلال الـ30 سنة الماضية استضافت شخصيات مهمة بمختلف المهن والمجالات، منوهة بأنها "كانت تساعد الوجوه الجديدة في الظهور، وتحب إعطاءهم الفرص".

وأوضحت سهير شلبي، جميع الشخصيات التي استضفتهم كانوا مؤثرين، ومنهم نجيب محفوظ، مؤكدة أنها استضافته 3 مرات وكذلك مصطفى أمين.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور

طريقة عمل البريك التونسي كالمحترفين