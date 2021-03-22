سهير شلبي تكشف عن أهم شخصيات استضافتهم خلال عملها مذيعة ..فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها كانت مجتهدة وعندما ت ريد استضافة شخصية مهمة كانت تفعل كل شيء مهما كان الوصول إليها مستحيلًا، مؤكدة أن التواصل مع المسئولين في الماضي كان في غاية الصعوبة بسبب عدم وجود إ نترنت أو تليفونات.





وأضافت سهير شلبي خلال لقائها في برنامج "مساء دي إ م سي " المذاع على قناة " دي إ م سي "، خلال الـ30 سنة الماضية استضافت شخصيات مهمة بمختلف المهن والمجالات، منوهة بأنها "كانت ت ساعد الوجوه الجديدة في الظهور، وتحب إعطاءهم الفرص".





وأوضحت سهير شلبي، جميع الشخصيات التي استضفتهم كانوا مؤثرين، ومنهم نجيب محفوظ، مؤكدة أ نها استضافته 3 مرات وكذلك مصطفى أمين .