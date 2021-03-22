سهير شلبي تكشف عن أهم شخصيات استضافتهم خلال عملها مذيعة ..فيديو

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها كانت مجتهدة وعندما تريد استضافة شخصية مهمة كانت تفعل كل شيء مهما كان الوصول إليها مستحيلًا، مؤكدة أن التواصل مع المسئولين في الماضي كان في غاية الصعوبة بسبب عدم وجود إنترنت أو تليفونات.
وأضافت سهير شلبي خلال لقائها في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، خلال الـ30 سنة الماضية استضافت شخصيات مهمة بمختلف المهن والمجالات، منوهة بأنها "كانت تساعد الوجوه الجديدة في الظهور، وتحب إعطاءهم الفرص".
وأوضحت سهير شلبي، جميع الشخصيات التي استضفتهم كانوا مؤثرين، ومنهم نجيب محفوظ، مؤكدة أنها استضافته 3 مرات وكذلك مصطفى أمين.