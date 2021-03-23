في عيد ميلاد أحمد رزق.. اعرف سر قبوله المشاركة في فيلم لم يفهمه

يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده ، إذ أنه من مواليد 23 مارس عام 1976، ويعد واحدًا من أهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.





بدأ حياته الفنية بمسرحية الجميلة والوحشين مع الفنانة ليلى علوي عام 1996 ثم شارك بعدها في فيلم ست الستات عام 1998، ومسلسل الرجل الآخر فى العام ذاته لينطلق بعدها فى عدد من البطولات السينمائية كان اولها فليمى علشان ربنا يحبك وفيلم ثقافى .





وكشف رزق انه على الرغم من قيامه ببطولة فيلم علشان ربنا يحبك الا انه لم يفهم العمل ، مؤكدًا انه وافق على الفيلم لانه كان بمثابة حبل إنقاذ بسبب حالة الاحباط التى كان يمر يها ، مؤكدًا انه لم يندم على العمل .





وتسبب أحمد رزق- بحسب تصريحاته- فى غضب كل من بعض أعضاء نقابة التمريض حين قدم مسلسله " ازى الصحة " ، وهو الأمر ذاته مع نقابة المرشدين السياحيين بسبب اعتراضهم على مسلسل هيما ، مؤكدًا أنه لم يقصد ان يغضبهم .





أحمد رزق تزوج من سيدة مغربية من خارج الوسط الفنى بعد ان تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات المصريات ، وأنجب منها ثلاثة أطفال هم عمر ويحيى وحمزة .